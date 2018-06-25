МЧС призывает не находиться в дневные часы под прямыми лучами солнца

МЧС Армении призывает не находиться в дневные часы под прямыми лучами солнца. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении, индекс ультрафиолетовых лучей 25-го июня составит 6. В это время рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 15:00 часов.



Армгидрометцентр сообщает, что с 26-го по 30-е июня ожидается погода без осадков. Ветер - юго-западный, скорость - 3-8 м/с.

Температура воздуха повысится на 4-5 градусов.

Как сообщалось ранее, в Ереване 29-30-го июня температура воздуха достигнет плюс 40 градусов. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

По его словам, на территорию Армении проникнет горячий воздух из Ирака.

«Сегодня – последний день, когда осадки продолжатся в северных областях. С 26-го июня на территорию Армении проникнет горячий воздух из Ирака. Температура воздуха резко повысится на 5-6 градусов. 27-го июня температура воздуха достигнет плюс 38 градусов, а 29-30-го июня температура воздуха достигнет плюс 40 градусов»,- сказал начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

По его словам, пока он может сказать лишь о том, что такая жара продлится до 1-го июля, дальнейшие прогнозы последуют позже.