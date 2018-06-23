Президента Армении Армена Саркисяна поздравил председатель КНР Си Цзиньпин

По случаю 65-летия поздравительное послание Армену Саркисяну направил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в послании говорится:

«Уважаемый господин президент,

Имею честь передать Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Армения – традиционно дружественный партнер Китая. В последние годы армяно-китайские отношения стабильно, динамично и уверенно развиваются, непрерывно углубляется политическое взаимодоверие. Взаимосотрудничество в рамках инициативы «Один пояс — один путь» дает богатые результаты, стабильно укрепляется традиционная дружба между нашими народами.

Придавая большое значение развитию армяно-китайских отношений, готов вместе с Вами продвигать дружеские отношения между двумя нашими странами на новый уровень — во благо двух стран и народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия».