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Президента Армении Армена Саркисяна поздравил председатель КНР Си Цзиньпин


По случаю 65-летия поздравительное  послание  Армену  Саркисяну  направил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, в послании   говорится:  

«Уважаемый господин президент,

Имею честь передать Вам искренние поздравления и наилучшие  пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Армения – традиционно дружественный партнер Китая. В последние  годы армяно-китайские  отношения стабильно, динамично и уверенно развиваются, непрерывно углубляется политическое  взаимодоверие. Взаимосотрудничество в рамках инициативы «Один пояс — один путь» дает богатые  результаты, стабильно укрепляется традиционная дружба между нашими народами.

Придавая большое  значение развитию армяно-китайских отношений, готов вместе  с Вами продвигать дружеские отношения между двумя нашими странами на новый уровень — во благо двух стран и народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия».

 




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