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Серж Саргсян поздравил Армена Саркисяна с юбилеем


Третий  президент Армении Серж Саргсян поздравил Армена  Саркисяна  с юбилеем.

Как передает  Арменпресс, в послании   говорится: 

«Уважаемый господин Саркисян,

Поздравляю Вас по случаю 65-летия.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и новых достижений».




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