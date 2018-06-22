Обсуждены вопросы двустороннего военного сотрудничества между Арменией и Болгарией

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-майор Артак Давтян 22 июня принял военного атташе посольства Болгарии в Армении подполковника Янчо Комитова.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, подполковник Янчо Комитов передал Давтяну поздравления и наилучшие пожелания командования вооруженных сил Болгарии в связи с назначением на должности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Армении.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с перспективами двустороннего военного сотрудничества между Арменией и Болгарией.