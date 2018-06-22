Задержан считающийся “вором в законе“ Андраник Арутюнян

Следственным отделом по административным районам Аван и Норк Норк следственного управления Следственного комитета Армении по Еревану 22 июня получено и принято к производству уголовное дело, возбужденное по факту приобретения и хранения “вором в законе” Андраником Арутюняном, известным в криминальном мире под прозвищем “Андик”, наркотических средств.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, по предварительным данным, 20 июня 2018 года в ходе обыска, проведенного по месту жительства Андраника Арутюняна, была обнаружена пластмассовая тара с надписью “NEXIUM”, в которой были 9 таблеток с тисненой буквой “М”, а в гостиной была найдена кристаллообразная порошковая масса белого цвета.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы №289 Ք-18, представленная на экспертизу кристаллообразная порошковая масса является наркотическим средством “Метадон” весом 0,24 грамма. В 9 таблетках также было обнаружено наркотическое средство “Метадон”, в котором общий вес метадона составляет 0,09 грамма.

В Полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 266 и части 1 статьи 268 Уголовного кодекса РА, которое сегодня поступило в следственный отдел по административным районам Аван и Норк Норк следственного управления Следственного комитета Армении по Еревану.

Андраник Арутюнян задержан по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Предварительное следствие продолжается.