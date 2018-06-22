Глава МИД Армении подтвердил приверженность мирному урегулированию карабахского вопроса

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 22 июня принял участие в неофициальной встрече министров иностранных дел стран-членов Восточного партнерства, в которой принял участие комиссар Европейской комиссии по вопросам политики соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнес Хан.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, во время пленарного заседания глав МИД государств-членов Восточного партнерства Мнацаканян выступил с речью, в которой подчеркнул важность участия в Восточном партнерстве, отметив, что оно продолжает оставаться эффективной платформой для продвижения духа сотрудничества.

“Мы будем и впредь предпринимать решительные шаги для укрепления этого духа в наших отношениях и взаимного доверия и уважения между странами-партнерами”, - сказал Мнацаканян.

Подчеркнув важность, принятого на саммите в Брюсселе в 2017 году проекта “20 результатов до 2020 года”, в котором основное внимание уделяется региональному сотрудничеству и диалогу между ЕС, его восточными соседями и странами-партнерами, министр Мнацаканян отметил, что Армения подтверждает свою приверженность продвижению этой повестки дня.

Министр Мнацаканян подчеркнул важность постоянной поддержки Европейского союза процессу проводимых в Армении реформ. Министр также высоко оценил последовательное участие гражданского общества в рамках повестки дня Восточного партнерства.

В связи с первым заседанием Совета партнерства между Арменией и ЕС, состоявшимся накануне в Брюсселе, министр Мнацаканян отметил, что эта встреча после промежуточного применения Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве дала практическую возможность оценить нынешний уровень партнерства и наметить предстоящие приоритеты.

Коснувшись последних событий в Армении, министр иностранных дел подчеркнул, что новое правительство во главе с Николом Пашиняном привержено реализации мандата народа Армении и верховенству закона, демократическим принципам, борьбе с коррупцией, защите и поощрению прав человека, справедливости и равным возможностям по всем направлениям.

Министр иностранных дел Мнацаканян подтвердил приверженность армянской стороны мирному урегулированию карабахского конфликта в формате сопредседателя Минской группы ОБСЕ. “Статус и безопасность Нагорного Карабаха являются главными приоритетами Армении. Атмосфера строительства мира имеют решающее значение для эффективности переговорного процесса, и им следует уделять особое внимание. Напряженность на линии соприкосновения между Арцахом и Азербайджаном, а также на государственной границе между Арменией и Азербайджаном, воинственная риторика, препятствование контактам между людьми должны быть четко отвергнуты.

Государства-члены ЕС и страны Восточного партнерства должны воздерживаться от всех действий, ведущих к гонке вооружений в регионе, воздерживаться от действий, которые препятствуют мирному процессу или подрывают формат переговорного процесса”, - заявил министр.

Он подчеркнул, что Армения готова взять на себя еще большую ответственность и взаимодействовать с ЕС, странами-членами ЕС и странами-партнерами для формирования общего, безопасного, стабильного и процветающего региона.