С президентом РФ сложились честные, прямые отношения: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян констатирует, что с президентом РФ Владимиром Путиным у него сложились честные, прямые отношения. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в интервью телекомпании “Мир”, коснувшись рабочего визита в Москву по приглашению Путина.

“У нас сложились честные, прямые отношения, и я думаю, что это очень хорошо. Мы все прямо, честно обсуждаем, и я думаю, что очень хорошо понимаем друг друга. Эта прямота очень помогает и помогла в том, что за столь короткое время мы дошли до очень хорошего и доверительного уровня”, - сказал Пашинян.