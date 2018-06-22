Премьер-министр Армении направил поздравительное послание Мамуке Бахтадзе по случаю его избрания на пост премьер-министра Грузии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание главе правительства Грузии Мамуке Бахтадзе по случаю его избрания на пост премьер-министра Грузии. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в послании Никола Пашиняна, в частности, говорится:

“Я искренне поздравляю Вас с избранием на пост премьер-министра Грузии. На протяжении веков наши народы всегда были переплетены различными сильными узами дружбы и братства, которые сегодня продолжают размножаться и развиваться благодаря атмосфере тепла и взаимного доверия, которая царит между нашими двумя государствами и народами

Во время своего недавнего государственного визита в Грузию и плодотворных встреч я еще раз убедился, что в армяно-грузинских отношениях существует большой потенциал. Уверен, что в период вашего пребывания в должности существующее взаимовыгодное сотрудничество между Арменией и Грузией будет продолжать развиваться и укрепляться во благо наших народов.

Приглашаю Вас в Армению. Уверен, что этот визит придаст новый импульс сотрудничеству наших стран в представляющих взаимный интерес различных сферах.

Пользуясь случаем, желаю Вам успехов на новом этапе реализации реформ и заверяю, что мы воспринимаем любой успех Грузии как свой собственный”.