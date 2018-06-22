Георгий Аветисян назначен руководителем Инспекции по безопасности продуктов питания
Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 22 июня Георгий Аветисян назначен руководителем Инспекции по безопасности продуктов питания. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт правительства Армении e-gov.am.Другими решениями Пашиняна Ара Габриэлян назначен заместителем председателя КГД Армении, а Лиана Калтахчян – заместителем руководителя аппарата премьер-министра Армении.
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