Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 22 июня Георгий Аветисян назначен руководителем Инспекции по безопасности продуктов питания. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт правительства Армении e-gov.am.

Другими решениями Пашиняна Ара Габриэлян назначен заместителем председателя КГД Армении, а Лиана Калтахчян – заместителем руководителя аппарата премьер-министра Армении.