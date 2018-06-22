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Георгий Аветисян назначен руководителем Инспекции по безопасности продуктов питания


Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 22 июня Георгий Аветисян назначен руководителем Инспекции по безопасности продуктов питания. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт правительства Армении e-gov.am.

Другими решениями Пашиняна Ара Габриэлян назначен заместителем председателя КГД Армении, а Лиана Калтахчян – заместителем руководителя аппарата премьер-министра Армении.


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