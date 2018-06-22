США попросили Японию прекратить импорт нефти из Ирана, пишут СМИ

США попросили японских покупателей нефти полностью прекратить закупки у иранских поставщиков из-за новых санкций против Ирана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По итогам переговоров, состоявшихся на этой неделе между правительствами двух стран, не было принято окончательного решения по вопросу закупок иранской нефти, однако обсуждения продолжатся, сообщили источники.

Отвечающий за нефтяную политику в министерстве экономики, торговли и промышленности Японии Такаси Ямада отказался от комментариев, поскольку переговоры еще продолжаются, представитель Госдепартамента США отказался от комментариев, пишет агентство.

Согласно данным министерства экономики, торговли и промышленности Японии, страна импортировала 172 тысяч баррелей нефти в сутки из Ирана, что составило 5,3% потребности страны в этом сырье.