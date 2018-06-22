Мэр Армавира подал в отставку

Рубен Хлгатян сегодня сообщил губернатору Армавирской области Армении Гагику Мириджаняну о досрочном прекращении своих обязанностей на посту мэра Армавира, согласно своему заявлению. Как передает «Арменпресс», вопрос обсуждался на внеочередном заседании совета старйшин Армавира.

Губернатор Армавирской области Армении Гагик Мириджанян принял Рубена Хлгаяна, а затем – членов инициативной группы Армавира.

В ходе встречи губернатор обсудил сложившуюся в городе Армавире ситуацию. Он призвал стороны проявить взаимное уважение друг другу и сдержанность, в то же время не нарушать общественный порядок.

Гагик Мириджанян обсудил с мэром ряд касающихся ситуации в городе вопросов. По итогам обсуждения Рубен Хлгатян сообщил губернатору о досрочном прекращении своих полномочий на посту мэра города Армавира – согласно собственному заявлению.

Как отмечается, вопрос о досрочном прекращении полномочий Рубена Хлгатяна на посту мэра обсудят и на сегодняшнем заседании городского совета.

Рубен Хлгатян был избран мэром Армавира в 2004году, затем он переизбирался, а до этого работал вице-мэром города.