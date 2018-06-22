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Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедьяров принимали участие в неофициальной встрече министров программы ЕС «Восточное партнерство»


Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедьяров принимали участие в неофициальной встрече министров программы ЕС «Восточное партнерство». Как передает «Арменпресс», об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян в своем микроблоге в Twitter. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встречается с коллегами из стран-участниц программы ЕС «Восточное партнерство» в Минске.  Как видно из фото, которые опубликовал представитель армянского внешнеполитического ведомства, Зограб Мнацаканян пообщался с коллегой из Азербайджана Эльмаром Мамедьяровым.

Зограба Мнацаканяна приветствовал министр ИД Беларуси Владимир Макей. Встреча  министров программы ЕС «Восточное партнерство» проходит 22-го июня.


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