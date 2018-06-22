Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедьяров принимали участие в неофициальной встрече министров программы ЕС «Восточное партнерство». Как передает «Арменпресс», об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян в своем микроблоге в Twitter. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встречается с коллегами из стран-участниц программы ЕС «Восточное партнерство» в Минске. Как видно из фото, которые опубликовал представитель армянского внешнеполитического ведомства, Зограб Мнацаканян пообщался с коллегой из Азербайджана Эльмаром Мамедьяровым.

Зограба Мнацаканяна приветствовал министр ИД Беларуси Владимир Макей. Встреча министров программы ЕС «Восточное партнерство» проходит 22-го июня.