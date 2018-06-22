Жена президента США Дональда Трампа Мелания подверглась резкой критике за выбор куртки, в которой она отправила в Техас, чтобы посетить центр, где содержатся дети нелегальных мигрантов. На спине куртки большими буквами было написано "Мне правда все равно, а вам?" ("I really don't care do u?"), сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Пресс-секретарь первой леди, которая до брака с Трампом много лет занималась модельным бизнесом, заявила, что никакого скрытого смысла в выборе одежды не было.

Но куртка от фирмы Zara стоимостью 39 долларов вызвала бурю возмущения в соцсетях.

Сам Дональд Трамп позже написал в "Твиттере", что послание на куртке "относится к СМИ, публикующим фейковые новости".

Однако тысячи пользователей "Твиттера" сразу же стали критиковать Меланию Трамп и ее не слишком завуалированное послание.

"Мелания, отправившаяся на границу в куртке с надписью "Мне все равно", - это, пожалуй, самый оторванный от реальности поступок со времен Марии-Антуанетты".

Надпись на спине куртки Мелании Трамп рискует затмить сам ее визит на границу с Мексикой.

В четверг Мелания Трамп посетила центр в Техасе, где в основном содержатся несовершеннолетние мигранты, прибывшие в страну нелегально и без родителей, хотя там также есть и несколько детей, отобранных у родителей на границе.

Она заявила, что хотела бы помочь в деле воссоединения семей.