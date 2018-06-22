ЕС завершил программу оказания финансовой помощи Греции

Главы финансовых ведомств стран еврозоны договорились об условиях завершения программы предоставлении финансовой помощи Греции. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом заявил глава Еврогруппы Марио Сентено.

Он на пресс-конференции по итогам прошедшего в Люксембурге заседания сказал, что было подтверждено выполнение Грецией всех условий предоставления помощи, "что свидетельствует о завершении программы финпомощи".

В заявлении Еврогруппы говорится, что в качестве "подушки стабильности" Греции в качестве последнего транша будет выплачено 24 млрд евро, которые должны будут удовлетворить ее потребности в финансировании на 22 месяца.

Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси написал в своем твиттере: "Сегодня для Греции завершились восемь длинных кризисных лет, как и для всей еврозоны, что символично".

Греция получала макрофинансовую помощь со стороны международных кредиторов и находилась под внешним управлением с 2010 года. Она получила в общей сложности порядка 300 млрд евро, которые теперь ей предстоит отдавать, не менее четверти века.

