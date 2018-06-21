Служба национальной безопасности проводит спецоперацию в доме Аракела Мовсисяна

Служба национальной безопасности проводит спецоперацию в доме бывшего депутата Национального Собрания Аракела Мовсисяна. Информацию об этом подтвердили Арменпресс в пресс-службе СНБ.

Дополнительная информация о действиях будет представлена Службой национальной безопасности в ближайшем будущем.