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Служба национальной безопасности проводит спецоперацию в доме Аракела Мовсисяна


Служба национальной безопасности проводит спецоперацию в доме бывшего депутата Национального Собрания Аракела Мовсисяна. Информацию об этом подтвердили Арменпресс в пресс-службе СНБ.

Дополнительная информация о действиях будет представлена Службой национальной безопасности в ближайшем будущем.




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