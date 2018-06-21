Компании “Секюрити дрим” и “Эллипс” совершили хищение в размере около 1 млрд драмов

Полиция Армении представила подробности проведенного накануне обыска в компаниях “Секюрити дрим” и “Эллипс”.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, с февраля по июнь 2018 года были совершены мошеннические действия, в результате которых в Дорожную полицию были представлены поддельные отчеты. В результате этих действий руководство компаний “Секюрити дрим” и “Эллипс” присвоило около 1 млрд 15 млн 869 тыс 600 драмов.

У полиции есть данные о том, что подобные хищения были совершены и в прошлом, принимаются меры для определения степени нанесенного государству ущерба. Возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства.