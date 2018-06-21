На Красной площади открылся парк футбола ЧМ-2018

Церемония открытия Парка футбола чемпионата мира 2018 года прошла в четверг на Красной площади, на протяжении всего турнира здесь будут проходить мастер-классы, автограф-сессии звезд футбола, футбольные матчи и розыгрыши призов, как передает Арменпресс, об этом сообщают организаторы.

"Мы все - одна команда, вместе с FIFA, легендами футбола, СМИ, мы все одна команда и мы обязательно победим. Сегодня мы открываем ещё одно место праздника футбола", - заявил председатель Оргкомитета" Россия 2018 "Аркадий Дворкович.

Гостей парка ждет сюрприз: все города-организаторы турнира будут представлены ледовыми скульптурами в специальном павильоне "Зима". 21 июня в парке будет выставлен Кубок победителей чемпионата мира по футболу.