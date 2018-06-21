Алжир отключает интернет на время экзаменов в школах

Власти Алжира отключают интернет по всей стране на время школьных экзаменов. Таким образом они надеются не допустить списывания ответов, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Доступ к интернету, в том числе и по мобильной связи, будет отключаться через час после начала каждого выпускного экзамена в средних школах, чтобы ученики не могли подглядывать ответы и не могли сообщать другим о вопросах.

Эти отключения продлятся до 25 июня.

Решение об отключении интернета было принято после того, как в 2016 году экзаменационные вопросы появились в сети во время самих экзаменах и даже до их начала.

Министр образования Алжира Нурия Бенгабрит сказала в интервью газете "Аннахар", что "Фейсбук" будет заблокирован по всей стране на весь период экзаменов.

До 25 июня экзамены в Алжире будут сдавать более 700 тысяч школьников. Результаты будут объявлены после 22 июля.