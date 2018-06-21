Футбольную рок-оперу представят в Екатеринбурге
12:59, 21 Июнь, 2018
Футбольную рок-оперу "Федя и Вика в стране Футболии" покажут в ближайшие выходные в Екатеринбурге, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
"Ни в одной стране вы такого не сможете увидеть. Екатеринбург стал первым", - сказал автор мюзикла Александр Пантыкин, которого цитируют в екатеринбургском пресс-центре чемпионата мира по футболу. Постановку покажут в рамках развлекательной программы ЧМ.
"Имя Федя было выбрано неслучайно, ведь один из форвардов нашей сборной - Федор Смолов. Вика, Виктория, что означает победа, - его подруга", - пояснил Пантыкин.
По сюжету Федя попадает в страну Футболию, где становится капитаном команды "Русиполие" и противостоит команде "Бразиморие".