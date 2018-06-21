Шармазанов: «Вызовы безопасности остаются приоритетными для Армении»

20 июня вице-спикер НС Э.Шармазанов встретился в Тиране с главой делегации РФ в ПАЧЭС М. Емельяновым. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Стороны подчеркнули стратегический союзнический характер вековых армяно-российских отношений и выразили готовность к их развитию. Особо был отмечен плодотворный опыт сотрудничества делегаций двух стран в межпарламентских структурах. По мнению вице-спикера НС, Армения и Россия должны теснее сотрудничать на парламентских площадках.

Собеседники обратились к вопросу двустороннего сотрудничества в рамках ЕАЭС и ОДКБ. “Армяно-российские отношения носят союзнический характер. Мы, парламентарии, должны содействовать углублению союзнических отношений во всех сферах”, - подчеркнул Шармазанов.

По его мнению, вызовы безопасности остаются приоритетными для Армении, и в этом аспекте членство РА в ОДКБ не имеет альтернативы и исходит из интересов армянского государства.

Говоря о работе ПАЧЭС, вице-спикер НС выразил уверенность, что структура должна оставаться приверженной своей экономической направленности и не служить политическим интересам определенных государств.