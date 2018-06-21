Командиры некоторых подразделений выписывали и присваивали топливо, двигатели, покрышки: новые разоблачения СНБ Армении

СНБ Армении выявила в нескольких военных частях случаи хищений в особо крупных размерах, совершенные с использованием служебного положения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СНБ Армении.

По сведениям, командиры нескольких подразделений N-ской части в период с декабря 2017 г по июнь 2018 г выписывали и присваивали топливо. Выяснилось, что начальник службы горюче-смазочных материалов, войдя в сговор с руководством части, занимался противозаконной деятельностью. Он по частям выносил топливо из части и продавал владельцам действующих по соседству автомоек. Полученные таким образом деньги делились между командиром части и подразделений. Начальник службы и владелец одной из моек были задержаны в момент продажи очередной партии украденного топлива. По факту возбуждено уголовное дело по п.1 ч.3 статьи 179 (присвоение в особо крупном размере).

В другой части ответственные за материальное обеспечение военнослужащие проявили еще большую «смекалку». Они списывали автомобильные детали, и даже моторы и коробки передачи, покрышки, как непригодные, и продавали. Кроме того, при ремонте машин они заменяла новые детали старыми. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по п. 1, 2 и 3 ч.2 статьи 179.

Учитывая, что подобные действия наносят ущерб Министерству обороны и отрицательно сказываются на обороноспособности, СНБ призывает граждан воздержаться от участия в незаконной деятельности. В противном случае виновные будут наказаны по все строгости закона.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.