Изменения в политике вакцинаций: дети будут получать только 4 дозы шестивалентных сывороток

Министерство здравоохранения Армении сообщает об изменениях в политике проводимых вакцинаций населения. Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано:

«Поясним следующее: пятивалентная вакцинация (дифтерия, столбняк, коклюш, гепатит Б, гемофильная инфекция) и пероральное введение прививок от полиомиелита будут заменены введением шестивалентных сывороток от всех указанных инфекций.

Таким образом, уменьшится число процедур по вакцианции, а также сведется к минимуму дозировка вводимых дезактивированных агентов.

Кроме того, по рекомендации ВОЗ, меняется состав вакцины от полиомиелита: ослабленный живой вирус будет заменен дезактивированным – неживым. Планируется до 2020 обеспечить лозунг «Мир без полиомиелита», и все страны постепенно переходят к вышеуказанным изменениям в системе вакцинации.

К новой системе уже перешли, по примеру развитых стран, Грузия, Прибалтика, опыт которых свидетельствует об эффективности этого перехода.

В шестивалентной сыворотке изменился и антикоклюшный компоненет: изменен состав антигенов.

Министерство здравоохранения Армении уверяет, что вопросы вакцинаций, сохранение достоверных процедур, наблюдение в поствакцинационный период будут в центре внимания.