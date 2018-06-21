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Трамп встретится с королевой Елизаветой II в ходе рабочего визита в Великобританию


Президент США Дональд Трамп встретится с королевой Великобритании Елизаветой II в ходе своего рабочего визита в Соединенное Королевство. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщил посол США в Лондоне Роберт Вуд Джонсон в интервью телеканалу Sky News.

"Да, я полагаю, что он должен встретиться с главой государства", - сказал американский дипломат, отвечая на вопрос, состоится ли такое мероприятие. "Встреча с ее величеством - это самое важное, поскольку она является главой государства", - добавил он.

По данным телеканала, встреча Трампа с британской королевой пройдет 13 июля в Виндзорском замке, ее загородной резиденции, которая будет закрыта для посещения в этот день.

 

 

 

 




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