Трамп встретится с королевой Елизаветой II в ходе рабочего визита в Великобританию

Президент США Дональд Трамп встретится с королевой Великобритании Елизаветой II в ходе своего рабочего визита в Соединенное Королевство. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщил посол США в Лондоне Роберт Вуд Джонсон в интервью телеканалу Sky News.

"Да, я полагаю, что он должен встретиться с главой государства", - сказал американский дипломат, отвечая на вопрос, состоится ли такое мероприятие. "Встреча с ее величеством - это самое важное, поскольку она является главой государства", - добавил он.

По данным телеканала, встреча Трампа с британской королевой пройдет 13 июля в Виндзорском замке, ее загородной резиденции, которая будет закрыта для посещения в этот день.