Обыски в ресторанном комплексе «Янс»: изъяты пистолеты и более миллиона долларов



В рамках находящегося в производстве Следственного комитета уголовного дела проведены обыски в ресторанном комплексе «Янс». Как сообщили



С целью обнаружения документов бухгалтерского учета, касающихся деятельности действующего на территории ресторанного комплекса "Янс" и принадлежащего компании "Селена" клуба и открытого кафе, а также компьютерных и других технических средств и устройств, электронных носителей, содержащих данные о них, 20-го июня 2018 года в установленном законом порядке были проведены обыски по месту жительства директора ООО "Селена" С. Карапетяна, фактического владельца ООО "Селена" Р. Бегларяна, а также на территории ресторанного комплекса "Янс".



В ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты бухгалтерская документация, компьютеры, электронные носители. Кроме того, обнаружены два пистолета (с документами) и более $1 млн.



Предварительное следствие продолжается. О результатах расследования будет предоставлена дополнительная информация. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, злоупотребления были выявлены в результате внутренних проверок, проведенных руководством принадлежащего ООО "Селена" ресторанного комплекса "Янс". По предварительным данным, бухгалтер, осуществляющий финансово-экономическое управление и несущий материальную ответственность, с октября 2012 года по май 2017 года путем изменения объемов заказов и данных о денежных средствах, единолично, а в ряде случаев вступая в сговор с менеджером, совершил присвоения, причинив компании имущественный вред на сумму порядка 25 000 000 драмов. Из них 6 000 000 драмов бухгалтер в июне 2017 года вернул директору С. Карапетяну в качестве возмещения за причиненный ущерб. По факту возбуждено уголовное дело по пункту 1-му части 3-й статьи 179-й (Присвоение или растрата в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Армении.С целью обнаружения документов бухгалтерского учета, касающихся деятельности действующего на территории ресторанного комплекса "Янс" и принадлежащего компании "Селена" клуба и открытого кафе, а также компьютерных и других технических средств и устройств, электронных носителей, содержащих данные о них, 20-го июня 2018 года в установленном законом порядке были проведены обыски по месту жительства директора ООО "Селена" С. Карапетяна, фактического владельца ООО "Селена" Р. Бегларяна, а также на территории ресторанного комплекса "Янс".В ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты бухгалтерская документация, компьютеры, электронные носители. Кроме того, обнаружены два пистолета (с документами) и более $1 млн.Предварительное следствие продолжается. О результатах расследования будет предоставлена дополнительная информация.