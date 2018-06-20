Полиция Армении провела широкомасштабную операцию, в рамках которой были проведены обыски в домах криминальных авторитетов и "воров в законе".

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, оперативники Главного управления уголовного розыска полиции Армении провели обыски в домах нескольких десятков "воров в законе" и криминальных авторитетов. В ходе обысков были обнаружены оружие, боеприпасы и наркотики.

Криминальные авторитеты и "воры в законе" были подвергнуты приводу.

Все предметы и вещества, найденные в ходе спецоперации, отправлены на экспертизу.