Никол Пашинян принял позвонившую ему 10-летнюю Ангелику

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял 10-летнюю Ангелику Дерзян, которая звонила ей десять дней назад и выразила желание встретиться. Как сообщаетАрменпресс, Никол Пашинян написал об этом на своей странице в Facebook.

«История такова: десять дней назад поступил телефонный звонок, я ответил,мне сказали։ “Здравствуйте, я говорю с премьером?” Я сказал, да. Она говорит, что мне 10 лет, и я хочу встретиться с Вами.

Я сказал, что перезвоню и приглашу в удобное время. Сегодня наша встреча состоялась. Ангелика принесла мне две картины, которые она нарисовала для меня - крест и молитвенник. У неебыла только однапросьба - чтобы наши солдаты не голодали, были здоровы и вернулисьдомой в здравии. Я сказал, что сделаю все возможное, чтобывсе было именно так», - написал премьер-министр.