“Избирательные реформы должны проводиться при политическом консенсусе”: А.Ашотян

Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Армен Ашотян 20 июня встретился с депутатом Бундестага ФРГ, членом комиссии по заявлениям-жалобам Геро Шторйоханном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, приветствуя гостя в НС, А.Ашотян отметил возможности развития существующих отношений между парламентами двух стран, активизации сотрудничества между межпарламентскими группами дружбы.

В ходе беседы стороны обратились к европейскому вектору внешней политики Армении. В этом контексте А.Ашотян подчеркнул, что отношения со странами-членами ЕС – один из краеугольных камней внешнеполитической повестки Армении.

В связи с взаимосотрудничеством в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС А.Ашотян отметил, что Армения надеется на окончательную ратификацию документа европейской стороной до выборов Европарламента в 2019 г.

По поводу ратификации Соглашения в парламенте ФРГ А.Ашотян выразил надежду на ускорение процесса.

Стороны коснулись внутриполитических развитий в Армении, предстоящих парламентских выборов. “Избирательные реформы должны проводиться при политическом консенсусе, с вовлечением общества и исключительно в соответствии с международными принципами, в частности на основе предложений Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ”, - отметил А.Ашотян.

На встрече также состоялся обмен мнениями по эффективному применению механизмов парламентского контроля – подчеркнута важность изучения и соответственного применения европейского опыта.

Немецкий депутат выразил надежду на встречу с А.Ашотяном в Бундестаге осенью как с членом армяно-германской межпарламентской группы дружбы – для обсуждения представляющих взаимный интерес различных сфер сотрудничества.