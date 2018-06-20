Любимым городам Габриэль Шанель посвятили ароматы

Компания Chanel выпустила новую парфюмерную коллекцию Les Eaux de Chanel. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе.

В нее вошли три аромата, посвященые трем направлениям, по которым любила путешествовать основательница компании модельера Габриэль Шанель: Paris-Deauville, Paris-Biarritz и Paris-Venise (из Парижа в Довиль, Биарриц и Венецию). Композиции созданы Оливье Польжем совместно с парфюмерной лабораторией Chanel.

Флаконы ароматов объемом 125 миллилитров по форме напоминают плоскую фляжку, которой пользуются путешественники, и удобно ложатся в руку.