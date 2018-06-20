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Наири Петросян опровергает слухи о том, будто Серж Саргсян находится в Москве


Руководитель офиса третьего президента Армении Сержа Саргсяна Наири Петросян опровергает слухи, распространенные в некоторых СМИ о том, будто Серж Саргсян находится в Москве. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«Эта «информация» - полное измышление, и не имеет никакой связи с действительностью»,- пишет он.

В одной из газет было сделаано сообщение о том, будто Серж Саргсян находится в Москве, и его видели в Армянской церкви.


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