Наири Петросян опровергает слухи о том, будто Серж Саргсян находится в Москве

Руководитель офиса третьего президента Армении Сержа Саргсяна Наири Петросян опровергает слухи, распространенные в некоторых СМИ о том, будто Серж Саргсян находится в Москве. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«Эта «информация» - полное измышление, и не имеет никакой связи с действительностью»,- пишет он.

В одной из газет было сделаано сообщение о том, будто Серж Саргсян находится в Москве, и его видели в Армянской церкви.