General Electric покинет индекс Dow Jones после 110 лет непрерывного пребывания в нем

Акции многопрофильного концерна General Electric Co (GE) 26 июня будут исключены из Dow Jones Industrial Average, а на замену им в индекс, в расчет которого входят 30 компаний, ивключат бумаги аптечной розничной сети Walgreens Boots Alliance Inc, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как говорится в сообщении Индексного комитета S&P Dow Jones Indices, изменения в составе индекса, увеличивающие вес розничной торговли и здравоохранения, позволят Dow Jones Industrial Average лучше измерять состояние экономики и фондового рынка США.

GE была включена в индекс в момент его запуска в 1896 году, с 1907 компания находилась в его составе без перерывов и является старейшей в списке.

В 90-х годах прошлого века GE была крупнейшей по капитализации корпорацией мира.

Акции GE подешевели за последние 12 месяцев более чем на 50% и стали самыми дешевыми из всех бумаг, которые входят в расчет индекса.

Изменения в составе индекса отражают общее снижение значения традиционных машиностроительных компаний в мировой экономике.