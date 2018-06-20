Внеочередное заседание НС Армении. Ожидаются голосования: Прямой эфир

В НС Армении стартовало внеочередное заседание, созванное правительством Армении. Как передает «Арменпресс», в начале состоится голосование по уже обсужденным вопросам. Зарегистрировались 82 депутата.

Накануне в Национальном собрании обсудили 6 из 7 вопросов повестки.

Сегодня состоится обсуждение законопроекта «О внесении изменения в закон «Об общем образовании», после чего состоится голосование по обсужденным законопроектам.