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Внеочередное заседание НС Армении. Ожидаются голосования: Прямой эфир


В НС Армении стартовало внеочередное заседание, созванное правительством Армении. Как передает «Арменпресс», в начале состоится голосование по уже обсужденным вопросам. Зарегистрировались 82 депутата.

Накануне в Национальном собрании обсудили 6 из 7 вопросов повестки.

Сегодня состоится обсуждение законопроекта «О внесении изменения в закон «Об общем образовании», после чего состоится голосование по обсужденным законопроектам.




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