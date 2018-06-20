Смбатаберд является объектом важного историко-культурного значения, а также туризма

Правительство Армении недавно приняло решение, по которому планируется создание историко-культурного заповедника «Смбатаберд». На этой территории находится крепость Смбатаберд, созданная в 5-м веке и укрепленная в 10-14-х веках.

«Арменпресс» представляет эту крепость, привлекающую сотни туристов.

Фото: Татев Дурян

Оборонительное значение кре;пости Смбатаберд

Крепость Смбатаберд расположена на восток от села Артабуйнк в Вайоц Дзоре. Крепость Смбатаберд, созданная в 5-м веке и укрепленная в 10-14-х веках, упоминается Страбоном под именем «Symbace», т.е., «место Смбата». Это указывает на то, что, вероятно, крепость Смбатаберд существовала и до 5-го века, когда Армения была под римским игом. Крепость Смбатаберд расположена на высоте около 2 000 метров над уровнем моря, ее ограда имеет 3 метра в толщину, крепость снаряжена башнями, бойницами. Крепость Смбатаберд охраняла от вторжений границы Сюника.

Загадка наименования крепости

Имя «Смбатаберд» связано с князем Сюника Смбатом, есть и версия, связанная с именем царя Смбата Багратуни, третья версия – имя Смбата Орбеляна, точно этимология названия крепости неизвестна.

Хитрый ход сельджуков

По легенде, крепость Смбатаберд невозможно было занять, она имела систему водоснабжения, источник мог найти долго непоенный мул, чем и воспользовались сельджуки. Они обнаружили источник и разрушили акведук, после чего защитники крепости вынуждены были сдаться.

Обитатели крепости

Вероятно, что здесь жили князья Сюника, под началом которых находилась крепость. После них здесь воцарились Орбеляны, говорят, именно они укрепили крепость в 12-13-х веках.

В 2006-2007 годах некоторые участки крепости были реставрированы.

Анна Григорян