Генсек ООН прибыл в Москву

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Москву, где планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, главой МИД РФ Сергеем Лавровым и посетить матч Португалия - Марокко на чемпионате мира по футболу. Как передает Арменпресс, по информации ТАСС, самолет с Гутерришем приземлился в одном из столичных аэропортов.

Визит Гутерриша в Россию продлится два дня. Его переговоры с Лавровым пройдут в четверг, а в среду генсек пойдет на футбол в "Лужники". Дату встречи с Путиным пока не объявлял ни Кремль, ни пресс-служба Гутерриша.

Гутерриш ранее заявил, что намерен использовать поездку в РФ, чтобы обсудить с руководством страны сотрудничество по проблематике ООН на различных направлениях. В программе генерального секретаря также участие во встрече международного дискуссионного клуба "Валдай".



