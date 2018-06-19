ПАСЕ будет наблюдать за выборами в Турции, несмотря на критику Анкары

ПАСЕ примет участие в наблюдении за досрочными выборами президента Турции. Как передает Арменпресс, об этом сообщили РИА Новости в аппарате организации.

"По приглашению властей Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направит в Турцию делегацию из 33 человек для наблюдения за проведением досрочных президентских и парламентских выборов, наряду с наблюдателями от парламентской ассамблее ОБСЕ и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ)", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, "делегация во главе с Оленой Сотник (Украина) будет находиться в стране с 22 по 25 июня и планирует встретиться с кандидатами в президенты (или их представителями) и лидерами и представителями политических партий, участвующими в досрочных парламентских выборах".

Перед наблюдением за голосованием 24 июня делегация также встретится с председателем и членами Высшего совета по выборам (SBE), Высшим советом радио и телевидения (RTSC), а также представителями средств массовой информации и гражданского общества. Венецианская комиссия — группа независимых экспертов по правовым вопросам Совета Европы — окажет юридическую поддержку в ходе визита.