Министр обороны Армении обсудил с послом РФ пути дальнейшего развития армяно- российского стратегического партнерства

Министр обороны Армении Давид Тоноян 19 июня принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, Тоноян поздравил посла по случаю вступления в должность и пожелал ему успехов в выполнении ответственной миссии.

Министр отметил, что армяно-российские межгосударственные отношения и военно-политический диалог находятся на высоком уровне и будут еще более укреплены.

В ходе встречи стороны также обсудили пути дальнейшего развития армяно-российского стратегического партнерства, проблемы региональной безопасности и ряд представляющих двусторонний интерес вопросов.