Эрдоган сообщил, что Турция намерена построить третью АЭС в стране

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Анкара намерена построить третью атомную электростанцию в стране. Об этом, как сообщает Anadolu, лидер сообщил в ходе общения с молодежью.

"Мы не ограничимся одним лишь проектом "Аккую". Мы также построим третью атомную электростанцию. "Аккую" сможет покрыть 10% нашей потребности в энергии. После запуска "Синоп" (проект второй АЭС в Турции - прим. ТАСС) [при помощи атомной энергии] мы сможем удовлетворить еще больше наших энергетических потребностей", - сказал Эрдоган.

По словам президента, Турция также "будет строить собственные АЭС".

В настоящее время в Мерсине на берегу Средиземного моря идет строительство первой в республике атомной электростанции "Аккую", которую строит российская госкорпорация "Росатом". Церемония начала строительства первого блока состоялась в апреле, в ней принимали участие президенты двух стран Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Ожидается, что первый блок будет введен в эксплуатацию к 100-летию Турецкой Республики в 2023 году, передает Арменпресс.

Вторую атомную электростанцию Анкара собирается построить в городе Синоп на севере страны на побережье Черного моря. По данным газеты Sabah, строительством объекта будет заниматься французско-японский консорциум. Стоимость проекта оценивается в $22-25 млрд.



