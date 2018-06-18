Европейский союз готов начать диалог с Арменией o безвизовом режиме. Как сообщает Арменпресс, об этом в Ереване заявил председатель Комитета Европарламента по иностранным делам Дейвид Макалистер, отметив, однако, что не может назвать сроков.

“Мы готовы начать диалог вокруг либерализации визового режима, существуют текущие договоренности. Но для этого мы хотели бы зафиксировать сокращение потока нелегальных мигрантов из Армении в страны ЕС, а также увидеть желаемые плоды борьбы с коррупцией. Есть много дел, но ЕС всегда готов поддержать Армению”, - сказал Макалистер.

Он отметил, что ЕС понимает, насколько важна эта проблема для граждан Армении. Евродепутат отметил, что они приветствуют успешное начало упрощения визового режима и ряда соглашений.

“Я хотел бы подчеркнуть необходимость дополнительных усилий по обеспечению того, чтобы мигранты из Армении не оставались в Европе и не злоупотребляли системой предосталвения убежища в ЕС, что является спорным вопросом во многих странах. Прогресс реформ будет иметь большое значение для либерализации визового режима. Мое личное впечатление состоит в том, что, исходя из опыта Грузии и Украины, в этом отношении можно добиться прогресса”, - добавил Макалистер.