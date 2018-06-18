Представители ЕС не видят опасности задержки со стороны членов ЕС в плане ратификации соглашения с Арменией

Делегация Европейского Союза в Армении не получала сигналов от государств-членов ЕС о задержках или осложнениях ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом. На пресс-конференции 18 июня в ответ на вопрос Арменпресс сказал глава делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский.

“Конечно, у каждой страны есть своя процедура ратификации, ряд стран уже ратифицировали соглашение, их число постепенно увеличивается, и мы уверены, что этот процесс будет успешным”, - сказал Свитальский.

По его словам, 80% положений соглашения уже вступили в силу с 1 июня этого года, и после ратификации Европейским парламентом 4 июля стороны начнут полноценную реализацию документа.

Председатель Комитета по международным отношениям Европарламента Дэвид Макалистер поприветствовал единогласную ратификацию соглашения Национальным Собранием Армении и отметил, что оно не противоречит внешним обязательствам Армении. “Подписание и ратификация соглашения будут только началом, наиболее важным является его успешное осуществление. По моему мнению, это выгодно для обеих сторон, и я не вижу больших проблем в этом вопросе”, - добавил он.

Председатель Комиссии по парламентскому сотрудничеству Армения-ЕС Сардар Карим подтвердил, что процесс ратификации успешно проходит в государствах-членах ЕС. “С точки зрения Европейского союза важно направить четкий сигнал о том, что мы намерены способствовать, чтобы предусмотренные соглашением договоренности реализовались в соответствии с графиком. Так мы рассматриваем прогресс в соглашении”, - заключил официальный представитель ЕС.