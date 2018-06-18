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Степан Галстян назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения


Указом президента Республики Армения, Степан Галстян назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.


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