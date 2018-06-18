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Бако Саакян провел рабочее совещание


18 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян провел рабочее совещание, посвященное мероприятиям по устранению последствий сильного ветра и града, имевших место в последние дни в столице и ряде регионов. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
Президент подчеркнул необходимость ликвидации на надлежащем уровне последствий природных стихий, дав руководителям компетентным структур поручения в данном направлении.
С целью координации работ создан оперативный штаб во главе с государственным министром Григорием Мартиросяном.


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