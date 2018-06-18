В Македонии ранили семь человек в ходе акции протеста

Семь полицейских получили травмы, 25 человек были задержаны в ходе акции протеста перед зданием парламента в Скопье из-за переименования Македонии. Как передает Арменпресс, об этом сообщило МВД республики.

Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров подписали в воскресенье соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Договор назван сторонами и представителями международных организаций историческим и открывает дорогу Скопье к членству в НАТО и ЕС.

Переименование и условия договора ранее вызвали категорическое неприятие у разных партий македонской оппозиции.

"Часть демонстрантов использовала пиротехнические средства и попыталась силой проникнуть в собрание (парламент)… Полиция применила слезоточивый газ. Ранены семь полицейских, задержаны 25 человек", — кратко сообщило министерство и призвало граждан к мирному выражению протеста.

AP Photo / Boris Grdanoski