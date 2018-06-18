СМИ: в Японии из-за землетрясения погибли три человека

Три человека числятся в списке погибших в результате землетрясения, которое произошло в понедельник на юго-западе главного японского острова Хонсю. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал NHK.

Ранее канал сообщал о двух погибших под обломками: девятилетней девочке в городе Такацуки (префектура Осака) и 80-летнем мужчине в соседнем городе Осака.

В других районах на юго-западе острова Хонсю ранения различной тяжести в результате подземного толчка получили порядка 220 человек. Около 20 человек были блокированы в лифтах, остановившихся в результате стихийного бедствия.

Из-за землетрясения остановлено движение на ряде участков скоростных и обычных железных дорог, а также на автотрассах на юго-западе Хонсю. В городе Такацуки в префектуре Осака в нескольких местах поврежден водопровод, перекрыто движение по залитым участкам улиц. В зоне бедствия отменены занятия почти в 300 школах. В семи из них обнаружены трещины в стенах. Примерно 100 тыс. квартир в зоне бедствия остались без газа. В городе Такацуки в нескольких местах поврежден водопровод, перекрыто движение по залитым участкам улиц.

Временно приостановили работу сборочный завод автомобилестроительной компании Honda Motor в префектуре Миэ и предприятия Mitsubishi Motors в префектурах Киото и Сига. После проверки взлетно-посадочных полос возобновили работу все аэропорты в зоне, где произошло землетрясение.

Как сообщала ранее на своем сайте энергетическая компания Kansai Electric Power, объекты атомной энергетики не пострадали, радиационный фон у двух расположенных в районе землетрясения АЭС остается в норме.

К проведению спасательных работ были привлечены подразделения Сил самообороны Японии, сообщает NHK. Военные также будут задействованы в операциях по расчистке завалов, починке водопроводов.

По уточненной информации Национального метеорологического управления, магнитуда землетрясения составила 6,1. Очаг подземных толчков залегал на глубине 13 км на севере префектуры Осака. По данным NHK, в связи с землетрясением при канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ работает кризисный штаб.