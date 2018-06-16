Мхитарян участвовал в презентации MickiToy

16 июня в Ереване состоялась презентация эксклюзивной игрушки полузащитника национальной сборной Армении и лондонского клуба Arsenal Генриха Мхитаряна MickiToy.

Фото: Геворга Перкуперкяна

Как передает Арменпресс, хотя MickiToy продается с 1 июня, официальная презентация состоялась сегодня, и в ней приняли участие сотни детей. Некоторые из них в детском нетерпении собрались у магазина в 8 утра и ждали своего кумира, чтобы первым взять у него автограф. Игрушка стоит 11.800 драмов.

Футболист сказал, что счастлив быть в окружении радостной детворы.

MickiToy – это футболист с внешностью Генриха Мхитаряна, говорит голосом Генриха Мхитаряна, причем на английском и армянском, и в майке члена национальной сборной Армении.