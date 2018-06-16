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Мхитарян участвовал в презентации MickiToy


16 июня в  Ереване  состоялась презентация эксклюзивной игрушки  полузащитника национальной  сборной  Армении и лондонского клуба Arsenal Генриха Мхитаряна MickiToy.

Фото: Геворга Перкуперкяна

Как передает Арменпресс, хотя MickiToy продается с 1 июня,  официальная презентация состоялась сегодня, и в  ней приняли участие  сотни детей. Некоторые  из них в  детском нетерпении собрались у  магазина в 8 утра и ждали своего кумира, чтобы  первым взять у  него автограф. Игрушка стоит 11.800 драмов. 

Футболист сказал, что счастлив быть в окружении радостной детворы.

MickiToy – это футболист с  внешностью Генриха Мхитаряна, говорит голосом Генриха Мхитаряна, причем на английском и армянском, и в  майке члена национальной  сборной  Армении.




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