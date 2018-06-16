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В Литве граждане Азербайджана избили американского солдата


В  Литве  граждане Азербайджана  избили американского солдата.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает турецкое издание TimeTurk.

Согласно информации полиции, вечером разгорелся спор между азербайджанцами и американским солдатом, который в тот момент был не  в  военной форме.

Солдат был доставлен в больницу  с повреждениями, а  нанесший ему  раны  азербайджанец был арестован. Относительно причин драки ничего не  сообщается, но известно, что азербайджанцы были пьяные.

Отмечается, что гражданин США участвовал в широкомасштабных учениях Saber Strike-2018.

 




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