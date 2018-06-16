В Литве граждане Азербайджана избили американского солдата.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает турецкое издание TimeTurk.

Согласно информации полиции, вечером разгорелся спор между азербайджанцами и американским солдатом, который в тот момент был не в военной форме.

Солдат был доставлен в больницу с повреждениями, а нанесший ему раны азербайджанец был арестован. Относительно причин драки ничего не сообщается, но известно, что азербайджанцы были пьяные.

Отмечается, что гражданин США участвовал в широкомасштабных учениях Saber Strike-2018.