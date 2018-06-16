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В Сюникской области 15-летнюю девочку нашли повешенной


В Сюникской области 15-летнюю девочку нашли повешенной.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, родные нашли ее труп, висящий под потолком в погребе.

Полиция 15 июня получила  из одного из областных медцентров сообщение о том, к ним доставлен труп девочки  2003 г/р.

Труп обнаружил один из родственников.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ведется следствие.

 




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