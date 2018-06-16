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Пашинян поехал в Арцах


16 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян поехал в  Арцах.

Как  передает Арменпресс, визит однодневный.

Информация о повестке поступит позже.

Это уже второй визит Никола Пашинянав  Арцах после  избрания  премьер-министром. В  первый раз он поехал туда 9 мая. Состоялась его встреча  с  президентом Бако Саакяном.

 

 

 




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