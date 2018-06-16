16 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян поехал в Арцах.

Как передает Арменпресс, визит однодневный.

Информация о повестке поступит позже.

Это уже второй визит Никола Пашинянав Арцах после избрания премьер-министром. В первый раз он поехал туда 9 мая. Состоялась его встреча с президентом Бако Саакяном.