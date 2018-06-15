Обсужден ряд вопросов дальнейшего развития армяно-китайского сотрудничества

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Китая в Армении Тьяна Эрлуна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр отметил важность продолжительного развития сотрудничества между Арменией и Китаем и подчеркнул, что в этом вопросе у правительства Армении большие надежды и ожидания. Никол Пашинян поблагодарил китайскую сторону за оказанную нашей стране финансовую и техническую помощь и выразил надежду, что она будет носить продолжительный характер.

В свою очередь, Тьян Эрлун отметил, что Китай также готов приложить усилия для расширения, углубления и улучшения двустороннего взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям, в том числе в политической и экономической сферах. Посол добавил, что интеграционные процессы в евразийском регионе дают хорошие возможности для стимулирования экономического сотрудничества, и отметил, что необходимо продолжать интенсивную работу в этом направлении, в том числе в рамках инициативы “Один пояс, один путь”. Посол отметил, что в текущем году между двумя странами зарегистрирован рост товарооборота на 41% и посчитал перспективным развитие связей в сферах промышленности, сельского хозяйства, развития инфраструктур, туризма, информационных технологий и в других отраслях. В то же время Тьян Эрлун подчеркнул, что успешно реализуются работы по строительству китайской школы в Армении, а осенью нашей стране будет предоставлено около 200 новых машин скорой помощи.

В ходе встречи собеседники обсудили ряд представляющих взаимный интерес других вопросов.