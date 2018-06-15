Франция сегодня находится ближе к Армении, чем когда-либо:  Никол Пашинян принял посла Франции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Франции в Армении Джонатана Лакота.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер высоко оценил уровень армяно-французских отношений и подчеркнул, что их укрепление и развитие по-новому является задачей правительств двух стран. “Уверен, что это обоюдное желание. С нетерпением ожидаем визита президента Франции Эммануэля Макрона и с ответственностью готовимся к предстоящему осенью в Ереване саммиту Франкофонии”, - сказал Никол Пашинян.

Посол отметил, что недавние политические события в нашей стране позволяют по-новому относиться к армяно-французским отношениям. “Франция внимательно следила за событиями в Армении, и теперь многие хотят приехать сюда. Сотрудничество между Арменией и Международной организацией Франкофонии и впредь будет успешно развиваться, поскольку ценности вашей революции соответствуют тем ценностям, которых придерживается организация”, - сказал посол.

Джонатан Лакот подчеркнул, что президент Франции готов пойти навстречу Армении и способствовать развитию двусторонних отношений, придав большое значение развитию и углублению экономического сотрудничества. Посол подчеркнул, что с целью поддержания инициированных правительством Армении реформ Франция сегодня находится ближе к Армении, чем когда-либо.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сферах экономики, образования, культуры и в других областях.