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#CultTalk: визит в Армению вдохновил Пендерецкого на новое произведение


Визит  в  Армению вдохновил польского композитора  и дирижера КшиштофаПендерецкого на  новое  произведение. Одному  из известнейших музыкантов наших дней уже 84 года, в этом году  Польша собирается отметить его 85-летний  юбилей большими мероприятиями. Он, уверен, что на юбилее будут и представители Армении.

В этом году  Пендерецкий уже второй  раз в Армении. В начале  года состоялся фестиваль, посвященный его творчеству, а сейчас польский композитор с армянскими корнями – почетный член  XIV Международного фестиваля Арама Хачатуряна.

В беседе с Арменпресс Пендерецкий говорил о фестивале, о дружелюбии и теплоте  армянского народа, о своих творческих планах.

О XIV Международном фестивале Арама Хачатуряна

Собираясь на фестиваль, я не предполагал встретить столь высокий уровень. Подобные конкурсы  весьма  важны для  молодежи. Прекрасно, что проводится такой конкурс.

С Хачатуряном мы  встречались часто. Это была великая личность. Мы  сразу же подружились. Помню, кто-то привел его ко мне. Не прошло и нескольких минут, а мы  уже общались как  старые  друзья. Это был очень открытый человек.

Об Армении

Часто не получается, но стараюсь хотя  бы  раз в год бывать здесь. Я  восхищаюсь армянским народом. Армяне очень дружелюбные, здесь всегда можно прекрасно провести время. 

Религия  и Пендерецкий

В самом начале  своей карьеры я писал духовную музыку. У  меня  много таких произведений. Особенно на латинском – раньше в  Польше богослужения  проводились на латинском. Теперь не так. 

О детях и музыке

Я люблю писать для  детей.

Мои дети не занимаются музыкой. Дочь раньше играла на скрипке, виолончели., фортепьяно, но никто из моих детей не  стал музыкантом.

О современных композиторах

Я не очень хорошо знаю современных композиторов, я больше сосредоточен  на  своем творчестве. 

О творческих планах

В данный момент готовлюсь написать 9 симфонию. Это будет моя последняя симфония. Это символичная цифра для композиторов – у  Бетховена тоже 9 симфоний. Пишу  Concertogrosso  - для  двух или трех скрипок. Пишу полонез к  100-летию независимости Польши. Премьера  состоится в августе. Кстати, я начал писать его в  Армении. 

Герои проекта Арменпресс «#CultTalk: разговоры  о культуре» - представители армянской культуры. Цель проекта – оценить современную культуру. Наши герои делятся своими идеями, творческими планами, говорят о проблемах в сфере культуры. В рамках  #CultTalk мы  представляем интервью с мировыми звездами.

 

Автор проекта  Роза Григорян

Фото – МхитарХачатрян

 




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