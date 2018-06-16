CultTalk: визит в Армению вдохновил Пендерецкого на новое произведение

Визит в Армению вдохновил польского композитора и дирижера КшиштофаПендерецкого на новое произведение. Одному из известнейших музыкантов наших дней уже 84 года, в этом году Польша собирается отметить его 85-летний юбилей большими мероприятиями. Он, уверен, что на юбилее будут и представители Армении.

В этом году Пендерецкий уже второй раз в Армении. В начале года состоялся фестиваль, посвященный его творчеству, а сейчас польский композитор с армянскими корнями – почетный член XIV Международного фестиваля Арама Хачатуряна.

В беседе с Арменпресс Пендерецкий говорил о фестивале, о дружелюбии и теплоте армянского народа, о своих творческих планах.

О XIV Международном фестивале Арама Хачатуряна

Собираясь на фестиваль, я не предполагал встретить столь высокий уровень. Подобные конкурсы весьма важны для молодежи. Прекрасно, что проводится такой конкурс.

С Хачатуряном мы встречались часто. Это была великая личность. Мы сразу же подружились. Помню, кто-то привел его ко мне. Не прошло и нескольких минут, а мы уже общались как старые друзья. Это был очень открытый человек.

Об Армении

Часто не получается, но стараюсь хотя бы раз в год бывать здесь. Я восхищаюсь армянским народом. Армяне очень дружелюбные, здесь всегда можно прекрасно провести время.

Религия и Пендерецкий

В самом начале своей карьеры я писал духовную музыку. У меня много таких произведений. Особенно на латинском – раньше в Польше богослужения проводились на латинском. Теперь не так.

О детях и музыке

Я люблю писать для детей.

Мои дети не занимаются музыкой. Дочь раньше играла на скрипке, виолончели., фортепьяно, но никто из моих детей не стал музыкантом.

О современных композиторах

Я не очень хорошо знаю современных композиторов, я больше сосредоточен на своем творчестве.

О творческих планах

В данный момент готовлюсь написать 9 симфонию. Это будет моя последняя симфония. Это символичная цифра для композиторов – у Бетховена тоже 9 симфоний. Пишу Concertogrosso - для двух или трех скрипок. Пишу полонез к 100-летию независимости Польши. Премьера состоится в августе. Кстати, я начал писать его в Армении.

Герои проекта Арменпресс «#CultTalk: разговоры о культуре» - представители армянской культуры. Цель проекта – оценить современную культуру. Наши герои делятся своими идеями, творческими планами, говорят о проблемах в сфере культуры. В рамках #CultTalk мы представляем интервью с мировыми звездами.

Автор проекта Роза Григорян

Фото – МхитарХачатрян