Время в Ереване: 11:07:36,   15 Июнь

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил новых советников


Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил новых советников. Как сообщает Арменпресс, Никол Пашинян подписал указы о назначении Србуи Казарян и Григора Мурадяна советниками премьер-министра.

Другим решением Никола Пашиняна, Седрак Барсегян освобожден от должности исполняющего обязанности руководителя государственно-правового управления аппарата правительства.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации