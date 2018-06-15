Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил новых советников. Как сообщает Арменпресс, Никол Пашинян подписал указы о назначении Србуи Казарян и Григора Мурадяна советниками премьер-министра.

Другим решением Никола Пашиняна, Седрак Барсегян освобожден от должности исполняющего обязанности руководителя государственно-правового управления аппарата правительства.